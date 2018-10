50 agences BNP Paribas Fortis vont fermer dans les deux ans...

C'est l'effervescence pour les employés de BNP Paribas Fortis. Dans un conseil d'entreprise qui a lieu actuellement au siège de la grande banque, il est question des derniers détails concernant la fermeture d'agences.

De source syndicale, 50 agences BNP vont fermer sur notre territoire, en 2019 et 2020. Il est question de ces fermetures depuis quelques temps, mais vers midi, on en saura donc plus sur les détails (localisation, agenda).

Toutes les grandes institutions bancaires doivent faire face à des changements structurels importants: digitalisation, dématérialisation, etc... ING sort d'ailleurs d'un solide plan de restructuration.