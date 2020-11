50 emplois menacés au sein de l'entreprise informatique Pi-Square

Cinquante emplois sont menacés au sein de Pi-Square, une co-entreprise créée en 2018 par Belfius et IBM afin d'accélérer la transformation numérique du bancassureur en Belgique, annonce mardi la CNE.

Selon le syndicat chrétien, la direction de l'entreprise a l'intention de supprimer 50 emplois au deuxième trimestre 2021. "Pi-Square n'a qu'un seul client: Belfius", indique le syndicat chrétien dans un communiqué. "Le contrat porte sur plusieurs années mais la direction justifie son projet entre autres par une anticipation pour rester concurrentielle."

Du côté de Belfius, on précise que PI-Square est une joint-venture commune Belfius/IBM dont IBM est l'actionnaire principal. "Elle a en charge l'infrastructure IT (c'est-à-dire l'exploitation au quotidien des machines et des réseaux), le développement applicatif étant réalisé par les équipes de Belfius." "Malgré les engagements de continuité offerts par le management de PI-Square, il est évident que nous regrettons cette nouvelle", ajoute le bancassureur dans une réaction à l'agence Belga.

Cette annonce intervient alors qu'on a appris lundi soir qu'IBM pourrait supprimer jusqu'à 206 emplois en Belgique, soit un cinquième de ses effectifs dans notre pays.

