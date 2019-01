5e augmentation, cadeaux fiscaux: Daniel Bacquelaine a de bonnes nouvelles pour vos pensions

De bonnes nouvelles ont été annoncées en exclusivité ce mercredi matin sur BEL RTL. Daniel Bacquelaine, le Ministre fédéral en charge des pensions, a notamment déclaré que la pension minimum allait augmenter à partir du 1er mars.

Le Ministre fédéral en charge des pensions, Daniel Bacquelaine (MR), a annoncé de bonnes nouvelles ce matin sur les ondes de BEL RTL. Il est question tout d'abord d'une nouvelle augmentation de la pension minimum.

"Je viens de signer l'arrêté royal qui permet d'augmenter la pension minimum pour la 5e fois (ce sera effectif le 1er mars). Je rappelle qu'on a jamais autant augmenté la pension minimum que sous cette législature. Et le Parlement a voté la réduction ou la suppression de la cotisation de solidarité qui touche 200.000 pensionnés", ce qui va augmenter leurs revenus.

Si on fait le bilan, depuis l'entrée en fonction du gouvernement Michel en octobre 2013, la pension minimum pour un travailleur salarié isolé ayant eu une carrière complète aura ainsi progressé de 130,61€ par mois. Celle d'un travailleur indépendant isolé de 193,01€.





D'autres cadeaux fiscaux

De plus, "hier encore, la commission des finances a voté la suppression du piège fiscal. On a fait en sorte que toute augmentation brute de la pension se traduise par une augmentation nette".

Autre bonne nouvelle: "On a supprimé également le piège à l'activité. Pour tous ceux qui décident de continuer une activité après la pension, et il y en a de plus en plus, il n'y avait pas de pénalisation au niveau de la pension, mais dorénavant il n'y aura pas de pénalisation au niveau fiscal non plus", a déclaré le ministre, qui rappelle que "durant cette législature, on a sauvé le système de pensions pour les générations futures".

Le Ministre a enfin déclaré que les contrôles avaient été renforcés pour éviter les abus. "Depuis l'instauration de la condition de résidence (être domicilié depuis au moins 5 ans en Belgique, NDLR), pour 1.200 personnes qui ont demandé la GRAPA (Garantie de Revenus aux Personnes Agées), cela n'a pas été accepté".