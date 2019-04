63% des Belges paient encore en liquide dans certains commerces: pourquoi ?

63% des Belges disent qu'ils paient encore en cash dans certains commerces (chez le coiffeur ou le boulanger, dans un bar, à la foire ou encore chez le fleuriste). Ils préfèreraient cependant payer par voie numérique mais certains commerçants ne sont tout simplement pas équipés.

L’offre de solutions de paiements digitaux est effectivement plus basse en Belgique que dans d’autres pays européens, rapporte Febelfin, la fédération du secteur financier, dans une étude. Pourtant, de plus en plus de commerçants sont équipés de terminal "Bancontact". Ceux qui ne le font pas évoquent généralement des frais trop importants.





Pourquoi ?

Cette absence de terminal de paiement électronique est sans surprise la principale raison pour laquelle les clients interrogés payent par espèce. Pour d'autres, c'est une question de gestion de leur argent ; et pour les plus âgés, c'est une question d'habitude.

D’après Febelfin, pour les commerçants équipés, 2 paiements sur 3 se font par voie électronique. "C'est plus facile, surtout pour les vols, je ne dois pas aller à la banque déposer les caisses", nous a confié un boulanger de Waterloo.

Les clients et commerçants se mettent très doucement aux paiements par smartphone (sans contact ou application), mais la méthode reste trop peu connue pour devenir une généralité, et elle fait peur à certains clients (qui craignent un manque de sécurité). Pourtant, les commerçants estiment que ce serait une des solutions les plus rapides et économiques pour tout le monde.