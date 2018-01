Plus de 83% des commerçants réclament des prix arrondis obligatoires. Pour éviter les petites pièces de monnaie, ils peuvent déjà, depuis 3 ans, arrondir leurs prix à 0 ou 5 centimes. Un tiers d'entre eux le font déjà, mais beaucoup estiment que ce serait beaucoup plus simple si la mesure était généralisée. Nos journalistes Samuel Ledoux et Marc Evrard ont rencontré commerçants et clients pour faire le point.

29% des petits commerçants arrondissent le ticket de caisse ou les prix en rayon à un multiple de 5, indique samedi une enquête du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI), à laquelle ont participé 657 commerçants de différents secteurs. Plus de 83% d'entre eux veulent rendre l'arrondissement obligatoire.





Commerçants et clients se disent embêtés



Chez Gabriel, un commerçant qui s'est installé à Liège pour ce dimanche, le tiroir-caisse est déjà rempli de monnaie alors que la journée ne fait que commencer. On y retrouve surtout les plus petites pièces, celles de 1 et 2 centimes. "Un produit n'est pas l'autre, donc parfois ça tombe à 73, 74 ou 75... C'est un peu énervant à compter en fin de journée", confie-t-il.



Dans les portefeuilles des clients qui font leur marché, les pièces débordent souvent. Certains en ont ras-le-bol. "4,99 ou 6,99... C'est embêtant. Je voudrais qu'on bouge ça et qu'on fasse à 95 centimes par exemple", réagit une dame. D'autres clients s'inquiètent cependant d'une suppression des petits centimes. "Finalement ça ferait augmenter le prix de la vie encore. Parce qu'on arrondirait pas à l'inférieur, mais au supérieur", confie une autre cliente, perplexe.





L'arrondi est réglementé



Depuis le 1er octobre 2014, les commerçants peuvent arrondir les paiements en espèces. Lorsque le prix se termine par 1, 2, 6 ou 7 centimes, il est arrondi à la baisse, et à la hausse lorsqu'il finit par 3, 4, 8 ou 9 centimes. Ces règles valent également pour les paiements électroniques depuis le 8 janvier 2016. Selon l'enquête du SNI, 29% des petits commerçants appliquent ces règles aujourd'hui, contre 19% il y a un an.



Plus de 83% des commerçants sont par ailleurs favorables à l'arrondissement obligatoire sur les tickets de caisse. Cela présenterait un double avantage, analyse le syndicat: la fin des discussions avec les consommateurs à la caisse et une diminution de la paperasserie ainsi que des coûts lors de la réception et du retour des pièces de 1 et 2 centimes. "Une telle obligation serait aussi bénéfique pour l'Etat belge, la frappe de ces petites pièces coûte de nombreux millions d'euros", ajoute le SNI.



L'organisation soumettra les résultats de l'enquête au ministre de l'Economie Kris Peeters (CD&V) ainsi qu'au ministre des Indépendants et des PME Denis Ducarme (MR).