À la recherche d'un travail? Dans ce secteur, les patrons trouvent difficilement de nouveaux collaborateurs

Neuf entreprises d'installation (chauffage, domotique, climatisation) sur 10 ne trouve pas de personnel, selon Techlink, l'organisation sectorielle, qui a mené une enquête auprès de 3.000 entreprises.



"Ces dernières années, le secteur a fortement évolué. Alors qu'autrefois, une distinction était souvent opérée entre l'électrotechnique d'une part et le chauffage, la ventilation et la climatisation de l'autre, les entreprises d'installation deviennent de plus en plus des installateurs complets", souligne Jan Lhoëst, directeur commercial de Techlink.



Pas moins de 90% des entreprises du secteur éprouvent des difficultés particulières à trouver de nouveaux collaborateurs. "Pas étonnant dès lors que les entreprises d'installation misent tout particulièrement sur la gestion des rétentions, en d'autres termes la conservation de leurs collaborateurs actuels. L'ambiance au travail surtout (69%) semble être un facteur important, suivie par l'image de l'entreprise (68%), le salaire (56%), les horaires de travail flexibles (42%) et la délégation de responsabilités (30%)", souligne Techlink.