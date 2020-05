À quand la réouverture des marchés? Le secteur s'impatiente

Les magasins vont donc vraisemblablement rouvrir lundi. Les différents ministres de l'Economie espèrent aussi un redémarrage des marchés, mais dans des conditions très strictes. Le point doit être tranché aujourd'hui. Il faut dire que les marchands ambulants attendent ce retour avec impatience.

Attendre encore et toujours... Georges le sait : il ne reprendra pas ses activités cette semaine car ce matin, le ministre du Budget l'annonçait sur Bel RTL : "Moi, personnellement, je trouve que les marchés devraient être ouverts mais pour le moment, les scientifiques estiment que c'est prématuré. Il voit ça plutôt aux alentours de 18".

Alors que depuis 6 semaines, ces marchands ont jeté plusieurs dizaines de kilos de leurs produits. Certains, trop optimistes, avaient anticipé une réouverture, à tort.

"J'ai eu un boucher au téléphone ce matin qui a racheté une demi-bête cette semaine pour pouvoir recommencer la semaine prochaine, explique Georges Vanstipelen, poissonnier. Donc, si on ne peut pas recommencer, c'est encore de la marchandise qui va aller à la poubelle ou on ne sait pas, ce sont encore des pertes financières".

À contre-courant, une conseillère communale libérale propose aujourd'hui de décentraliser la batte de Liège et ses 100.000 personnes dans ses différents quartiers. Inconcevable pour les professionnels.

Des actions symboliques envisagées

"Il est très difficile de gérer une batte à l'heure actuelle avec les normes qu'on doit avoir. Qu'on nous laisse d'abord recommencer tout doucement les petits marchés, et qu'on montre qu'on est capables de de rouvrir des marchés", estime encore Georges Vanstipelen.

S'il ne rouvre pas dans les prochains jours, le secteur prévoit des actions symboliques : "Aller réveiller la Première ministre vendredi à 5 heures du matin parce que nous, on sait se lever tôt parce qu'on fait les marchés, d'aller lui porter les croissants d'une manière très amicale. Qu'elle nous prépare un gros percolateur de café parce qu'on n'a même plus les moyens de s'offrir du café puisqu'on ne travaille plus depuis six semaines", explique Léonard Monami, président la fédération nationale du commerce ambulant.

Ils l'assurent : ces commerçants pourraient faire respecter les distances de sécurité dans un marché organisé la plupart du temps en extérieur, au contraire des magasins de grande distribution.

