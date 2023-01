À quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Auto, où en est-on des délais de livraison?

La 100e édition du Salon de l’Auto ouvrira ses portes au public le 14 janvier. Mais dans les concessions, les conditions salon ont commencé et se poursuivront au moins pendant tout le mois de janvier.

Les délais de livraison atteignent encore un an pour certains modèles, mais globalement, ils sont en train de raccourcir. Il ne faut pas espérer recevoir sa voiture dans les trois mois, comme c'était le cas avant la période Covid, mais plutôt dans les 7 à 9 mois en moyenne.

Depuis le début de la crise covid, les carnets de commandes n’ont jamais été vraiment vides. C’est la production de voitures qui ne suivait pas. En cause : l’arrêt des usines, puis l’approvisionnement en pièces détachées, d’abord les semi-conducteurs, ensuite les câblages provenant d’Ukraine. Maintenant, la plupart des constructeurs ont trouvé des solutions.

Christophe Dubon, porte-parole de la Febiac, la Fédération belge de l'industrie automobile et du cycle, se veut rassurant quant à ces fameux délais et conseille les futurs acheteurs.

"On voit aujourd'hui que les constructeurs reviennent à des délais de 7, 8, parfois 9 mois. Après, cela dépend du type de finitions, selon les constructeurs aussi : certains ont des solutions plus efficaces que d’autres. Je crois qu'il est vraiment important, si vous voulez acheter une voiture neuve, lorsque vous négociez l'achat du véhicule, de bien être clair et de demander quel sera le délai de livraison et de faire indiquer celui-ci noir sur blanc", explique-t-il.

La 100e édition du Salon de l'Auto se tiendra du 14 au 22 janvier, après deux années d'annulations en raison de la pandémie de coronavirus. La fédération sectorielle Febiac, qui organise l'événement, attend 300.000 visiteurs.