Accord de principe Ukraine-FMI pour débloquer 700 millions de dollars d'aide

(Belga) Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé lundi avoir trouvé avec les autorités ukrainiennes un accord de principe sur la politique économique du pays, notamment l'indépendance de la Banque centrale d'Ukraine, qui pourrait permettre de débloquer 700 millions de dollars d'aide.

L'accord porte sur des "politiques économiques, financières et structurelles", qui doivent être mises en oeuvre "pour aider à faire face à la crise économique et sanitaire causée par le Covid-19", a déclaré la responsable de l'équipe du FMI, Ivanna Vladkova Hollar, dans un communiqué. Le programme qu'adoptera Kiev doit, entre autres, assurer "la sauvegarde de l'indépendance de la banque centrale" et "la réduction du rôle de l'État et des intérêts particuliers dans l'économie afin d'améliorer l'environnement des affaires", a-t-elle déclaré. "L'achèvement de ce premier examen devrait permettre le décaissement de 500 millions de DTS", droits de tirages spéciaux, ou SDR en anglais, qui correspondent à environ 700 millions de dollars, a précisé le FMI dans son communiqué. Cet accord conclut des mois de discussions, après la démission en juillet 2020 du président respecté de la Banque centrale d'Ukraine, qui avait dénoncé des "pressions politiques". Il est soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI, et une décision est attendue en novembre. Le Conseil devra aussi se prononcer sur la demande de Kiev de prolonger ce programme d'aide jusqu'en juin 2022. L'Ukraine, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, a déjà reçu 2,1 milliards de dollars dans le cadre d'un programme d'aide, d'un montant total de 5 milliards de dollars (4,4 milliards d'euros environ), approuvé en juin 2020 par le Conseil d'administration du FMI, et d'une durée initialement prévue de 18 mois. (Belga)