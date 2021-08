Acheter ou vendre en 2ème main: voici les conseils de Test Achats

Les produits de seconde main présentent des avantages financier (à la fois pour l'acheteur et le vendeur) et environnemental (on réutilise plutôt que de jeter). La plupart se vendent désormais sur des sites internet spécialisés ou les réseaux sociaux. Mais attention, les risques d'escroquerie ne sont pas nuls. Les tentatives d'arnaque sont partout et constantes. Raison pour laquelle Julie Frère, la porte-parole de Test Achats, l'association de défense des consommateurs a livré quelques conseils dans le RTL INFO Bienvenue afin d'éviter de tomber dans le piège.

CONSEILS POUR l'ACHETEUR

1. Se renseigner sur l'identité du vendeur. Il y a souvent des notations (souvent des étoiles) du vendeur. Les commentaires avec le jugement d'anciens acheteurs constituent souvent une bonne indication.

2. Si l'acheteur semble très pressé de vendre, il faut se méfier.

3. Ne jamais rien accepter sans connaître le prix total (avec les frais de livraison), le mode de paiement, le moyen et le délai de livraison.

4. Le paiement

Si vous payez en cash sur place, demandez un reçu.

Si vous payez en ligne, rappelez-vous qu'on ne donne ses informations bancaires que sur la page sécurisée du site internet, indiquée par le S de HTTPS au début de l'adresse de la page qui s'affiche tout au-dessus de votre navigateur. On ne communique jamais ses données bancaires directement au vendeur.

5. Aller sur place. Si le vendeur n'habite pas très loin, il est toujours préférable d'aller voir le produit sur place, "en vrai".



Si on achète à un particulier: PAS DE GARANTIE, PAS DE RÉTRACTATION

Quand on achète auprès d'un vendeur professionnel, on dispose d'un délai de rétractation de 14 jours. On peut renvoyer le produit et se faire rembourser. MAIS si on achète auprès d'un particulier, même si c'est sur une plateforme professionnelle, ce n'est pas le cas, on ne peut pas se rétracter. Dès lors, il faudra tenter de négocier avec le vendeur si on veut vraiment revenir sur la vente.

De même, si on achète un produit à un professionnel, on a droit à une garantie de deux ans (sauf si le vendeur mentionne de manière visible que cette garantie est ramenée à un an seulement) mais pas si on achète à un particulier.

Que faire si le colis n'arrive pas ?

La livraison est de la responsabilité du vendeur, aussi bien l'envoi que la réception. Le vendeur doit être en mesure de prouver que le colis a bien été reçu par l'acheteur. Dès lors si on n'a pas reçu le colis, on a le droit d'exiger l'annulation de la vente et le remboursement.

Certaines plateformes d'achats/ventes bloque le paiement tant que l'acheteur n'a pas reçu son colis.



CONSEILS POUR LE VENDEUR

1. Prendre des photos explicites du produit. Ne pas avoir peur de montrer les éventuels défauts. Car cela évitera de possibles futures contestations et une éventuelle mauvaise réputation que l'acheteur mécontent donnerait en commentant sur la plateforme

2. Vérifiez les conditions de la plateforme de vente en ligne

3. Prévoyez qu'on puisse venir voir le produit sur place s'il est coûteux

Plus de détails sur la page Testachats.be/secondemain