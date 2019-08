Acheter un garage peut être un bon placement: voici les communes où les prix de vente sont les plus élevés

Avec la pression automobile et la disparition des emplacements de parkings, l'achat d'un garage peut être une belle opération. Selon la Fédération des Notaires, le prix moyen d'un garage tourne autour de 29.900 euros.

Aujourd’hui, les garages sont de plus en plus demandés chez les agents immobiliers et les notaires. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène: un box exige peu de frais d’entretien et de contrôle, mais aussi moins de contraintes. "On est dans une période où il y a une vraie demande. On a beaucoup de parkings qui sont mis en vente et qui partent en deux jours. Les gens cherchent parce que l'investissement n'est pas énorme, du coup c'est intéressant", explique Nicolas Herman, agent immobilier.





Les prix s'envolent à la Côte



Sans surprise, c’est à la Côte que les prix sont les plus élevés. Surtout à Knokke, avec un prix moyen de 57.700 euros. La région bruxelloise est aussi dans le top 10, avec la ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles où le prix moyen est de 43.835 euros.



"C'est une question d'offre et de demande. Il y a de plus en plus de voitures et pas suffisamment de places de parking. Les gens achètent tout simplement des places de parking pour pouvoir garer leur véhicule", indique Gaetan Bleeckx, notaire.





Les communes les plus chères en Wallonie



Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir avec l’interdiction des places de parking. "Il faut investir dans les communes où il n'y a pas suffisamment de parkings. Si vous voulez acheter un garage, un box ou un parking, vérifiez bien que la rue dans laquelle vous investissez manque de parkings", précise Gaetan Bleeckx.



En Wallonie, c’est Arlon et Namur qui dominent le classement où les garages sont les plus chers.