Airco en voiture ou pas quand il fait chaud? Voici la réponse de l'expert

Chaleur mais flambée des prix des carburants. Comment trouver le meilleur compromis? Quelle est l'option la plus économique entre l'air conditionné et ouvrir les fenêtres? "Il vaut mieux rouler avec les fenêtres et le toit ouvrant fermés parce qu'en ouvrant les fenêtres et le toit, on va perturber le flux aérodynamique de la voiture et on va augmenter la consommation parce que la voiture aura besoin de plus d'énergie pour avancer ou pour conserver sa vitesse", Olivier Duquesne, journaliste au Moniteur Automobile.

Il vaut donc mieux opter pour la climatisation, mais à une condition importante : ne pas dépasser une différence de température de 4 à 5 degrés entre l'air extérieur et l'air présent dans votre véhicule. "Quand il fait très très chaud, ça ne sert à rien de laisser l'air conditionné à 20°C s'il fait 30 ou 35°C à l'extérieur. D'abord c'est pas bon parce que quand vous allez sortir de la voiture vous risquez de tomber malade, et en plus ça va consommer énormément d'énergie", rappelle aussi Olivier Duquesne.

Selon les statistiques, l'air conditionné fait augmenter la consommation de 0,4 litre / 100 km sur route et autoroute.