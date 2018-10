Alibaba: Jack Ma va annoncer sa succession mais sans prendre sa retraite

(Belga) Jack Ma annoncera lundi le dispositif prévu pour sa succession à la tête d'Alibaba, mais le multimilliardaire chinois ne prendra pas immédiatement sa retraite du géant du commerce électronique, a fait savoir le groupe dimanche dans la presse.

Le quotidien hongkongais South China Morning Post (SCMP), propriété d'Alibaba, a démenti les informations publiées vendredi par le New York Times (NYT) selon lesquelles le charismatique Jack Ma, l'un des hommes les plus riches de Chine, abandonnerait lundi ses fonctions. Jack Ma dévoilera lundi, jour de ses 54 ans, "une stratégie de succession" mais restera président exécutif jusqu'à nouvel ordre, affirme le SCMP. M. Ma avait déjà cédé en 2013 la direction générale d'Alibaba. Il avait déclaré au NYT qu'il entendait désormais se consacrer à des projets philanthropiques dans l'éducation mais continuerait à conseiller le groupe. Les propos accordés quotidien américain ont été "sortis de leur contexte et sont factuellement faux", a déclaré au SCMP un porte-parole du groupe. Alibaba n'était pas joignable directement pour commenter ces informations. Ex-professeur d'anglais, véritable "self made-man" adulé par ses employés, Jack Ma est, selon l'agence Bloomberg, la 19e fortune mondiale, avec un pactole évalué à 40 milliards de dollars. Vendredi, Alibaba pesait quelque 420 milliards de dollars de capitalisation boursière à Wall Street. Alibaba, fondé en 1999, compte aujourd'hui quelque 85.000 employés pour un chiffre d'affaires annuel de 40 milliards de dollars. Ses plateformes d'e-commerce Taobao et Tmall contrôlent 60% du marché chinois. Ce mastodonte technologique est également présent dans l'informatique en nuage ("cloud"), le cinéma et la finance. (Belga)