Amazon révèle que des noms et emails de ses clients ont été divulgués par erreur

(Belga) Le géant du commerce en ligne Amazon a révélé mercredi qu'un bug informatique avait accidentellement divulgué sur son site internet les noms et les adresses emails de certains de ses clients.

"Nous avons réglé le problème et avons informé les clients qui ont pu être affectés" par l'incident, a indiquéun porte-parole, qui s'est refusé à préciser l'ampleur du dysfonctionnement. Il n'y a pas eu de violation des systèmes d'Amazon ou du site internet et les mots de passe sont restés sécurisés, assure l'entreprise. Par précaution, des messages ont toutefois été envoyés aux clients concernés, dont les noms et adresses emails ont pu être publiés par le site internet d'Amazon. Des clients d'Amazon basés aux Etats-Unis et en Europe ont fait savoir qu'ils avaient reçu des messages de l'entreprise, selon le site spécialisé dans les technologies TechCrunch. La divulgation de ces informations personnelles s'est produite alors que les distributeurs multiplient les rabais à l'approche du "Black Friday" qui se déroule chaque lendemain de Thanksgiving et lance traditionnellement les achats de fin d'année aux Etats-Unis. Amazon est le leader du commerce en ligne aux Etats-Unis avec 48% de parts de marché, ce qui devrait représenter 252 milliards de dollars cette année, selon les analystes de eMarketer. Le cabinet spécialisé estime que les ventes en ligne aux Etats-Unis devraient bondir de 16,6% à 123,73 milliards au cours des fêtes de fin d'année. (Belga)