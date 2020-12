Analyse: vaut-il mieux acheter un logement neuf ou ancien ?

Economie et consommation: on parle immobilier et accès à la propriété dans la chronique du jour.

En cette période délicate et incertaine, de nombreuses personnes investissent dans l'immobilier. Mais est-il préférable d'acheter une vieille maison ou logement neuf ?

Passons d’abord en revue les avantages d’une construction clé sur porte

De meilleures performances énergétiques de votre logement, mais aussi des charges de copropriété … un logement neuf peut presque consommer 10 fois moins qu’un logement ancien ;

Si vous achetez neuf et que vous vous y prenez à temps, vous pourrez choisir vos finitions et personnaliser le bien ;

Les biens neufs sont aussi logiquement plus adaptés à la vie actuelle, avec des cuisines ouvertes, de plus grandes fenêtres, des terrasses plutôt que des balcons, … etc ;

Et enfin vous avez une garantie décennale ce qui veut dire: pas de mauvaise surprise pendant au moins 10 ans.

Quels sont les inconvénients de l’achat d’un logement neuf ?

C’est plus cher... D’abord à cause des 21% de TVA, ensuite du revenu cadastral souvent plus élevé que pour un bien existant

Ensuite, l’architecture a souvent moins de charme, et les volumes sont plus petits

Et enfin, souvent ces biens sont en périphérie, là où il y a encore des terrains, et pas dans les centres bien desservis par les transports en commun… et bien achalandés

Quels sont à présent les avantages d’acheter un ancien bien immobilier ?

De meilleures localisations, plus conviviales, avec une plus grande diversité architecturale …

Le prix d’achat, souvent moins élevé, grâce au niveau des frais de notaire et d’enregistrement, qui sont inférieurs à la TVA de 21% et des frais du neuf… Pour ceux qui acquièrent leur premier bien immobilier, il y a aussi des abattements fiscaux.

Et enfin, il faut chercher et les beaux biens sont rares

Et les inconvénients des biens anciens ?

Les vieilles maisons et appartements sont rarement adaptés au mode de vie actuel ; plus de pertes d’espace, des longs couloirs, …

Les charges et les coûts énergétiques sont presque toujours plus élevés que pour un bien neuf, on l’a dit …

Et enfin, le risque d’avoir des mauvaises surprises sous la forme de gros travaux à effectuer. Que ce soit directement dans votre bien immobilier ou dans la copropriété pour un appartement.

En conclusion, pour les experts de l’immobilier, malgré la fiscalité plus lourde sur le neuf à l’achat, sur le long terme, l’ancien reste plus cher si l’on rajoute les charges, les travaux et les rénovations à prévoir. Mais bon, le cœur a parfois des raisons que la raison ignore… et alors c’est le portefeuille qui se plaint …