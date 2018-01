Anna inquiète suite à l'annonce de la fermeture du Carrefour "Belle-Île" à Liège: "Mon mari m'a dit qu’un jour, on vivrait sous les ponts"

Si beaucoup d’employés sont dans l’incertitude, ceux de l’hypermarché Carrefour de Belle-Ile à Liège n’ont plus aucun espoir. Le magasin va fermer ses portes. 140 personnes vont y perdre leur emploi. Nos journalistes Julien Modave et David Muller se sont rendus sur place pour le RTLInfo19H.

"Suite à l’annonce, si je voulais aller signer un prêt que j’aurais pu avoir la semaine dernière, à présent c’est fini", regrette Chantal Foxhal, une caissière de l’hypermarché Carrefour de Belle-Ile.

Comment obtenir un crédit lorsqu’on se retrouve au chômage ? Comment retrouver du courage lorsque les collègues ne seront plus là?

Trois caissières qu'on a rencontré ont en commun leur métier et partagent aujourd’hui une même peur.



"Mon mari m’a toujours dit qu’un jour, on vivrait sous les ponts et maintenant, je crois que les années vont être de plus en plus difficiles", confie Anna Abella, une caissière de 52 ans qui gagne 1200 euros par mois et qui s’interroge sur son avenir.

La marque Carrefour a annoncé son intention de fermer son magasin. Une intention, ce n’est pas une décision définitive et certains, les plus jeunes, y voient une ouverture.

"J’espère que le magasin va rester ouvert et que les améliorations qu’on nous promet vont arriver", déclare Harmony Degreef, une autre caissière.



140 personnes sont concernées par la fermeture. Des emplois souvent précaires dans un secteur désormais fragilisés.