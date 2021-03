Après la crise Covid, quelles perspectives pour l'emploi en Belgique?

La crise du COVID a pesé sur l’emploi, alors on se demande forcément quelles sont les perspectives pour cette année : est-ce que l’économie va reprendre et créer des emplois en suffisance ? La réponse est donnée par le groupe d’intérim Manpower, qui sonde à intervalles réguliers les employeurs pour connaître leur situation économique et s’ils vont engager dans les prochains mois. C’est donc un excellent baromètre pour prévoir les engagements futurs.

Quelles sont les prévisions de ce baromètre, va-t-il faire beau sur l’emploi en Belgique ?

Le baromètre confirme un renforcement de la confiance des employeurs et celle-ci résulte logiquement dans une reprise du recrutement, en hausse par rapport trimestre précédent. Ce qu’avait déjà laissé percevoir la reprise du secteur de l’intérim, qui est toujours au première loge quand l’économie reprend, mais aussi quand l’économie ralentit. Mais il y a d’autres constats intéressants …

Lesquels ?

Premièrement, la Prévision Nette d’Emploi est positive : il y a plus d’employeurs qui veulent engager que d’employeurs qui veulent licencier. Et ce rapport augmente par rapport au trimestre précédent.

Deuxièmement, les perspectives d’emploi sont positives dans les 3 régions : optimistes en Wallonie (+13%), modérées en Flandre (+7%) et prudentes à Bruxelles (+2%). Et c’est aussi une bonne nouvelle puisque dans notre pays l’économie est perméable entre les régions.

Troisièmement, à l’exception logique du secteur de l’Horeca, les employeurs de tous les secteurs sondés anticipent des créations d’emploi au cours du 2e trimestre.

Quatrièmement, les employeurs des grandes entreprises et des moyennes entreprises se montrent nettement plus optimistes que leurs homologues des petites entreprises. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. D’abord, parce que les moyennes et grandes entreprises jouent un rôle important dans la création d’emploi. Mais aussi parce que leur optimisme va rejaillir dans un second temps en sous-traitance sur les entreprises plus petites.

Et enfin, les perspectives d’emploi sont également positives dans 18 des 26 pays sondés dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Pour un petit pays ouvert comme la Belgique, c’est aussi une bonne nouvelle.

Cette perspective va-t-elle compenser les pertes d’emplois liées au COVID ?

Ce baromètre Manpower sonde les intentions, ce n’est pas une statistique. Ou une prévision chiffrée. La Belgique a perdu, perd et perdra environ 100.000 emplois en Belgique entre le début de l’année passée et l’automne de cette année.

C’est finalement assez peu par rapport à l’effondrement de l’économie. Et tous les paramètres, comme le taux d’activité, le taux d’emploi sont à la hausse. Quant au chômage, il diminue en Flandre et en Wallonie, malheureusement pas à Bruxelles. Mais donc nous sommes dans la bonne voie, notamment grâce aux aides du gouvernement fédéral et des régions.



©Manpower