Après Samsung, Huawei dévoile à son tour un smartphone pliable, compatible avec la 5G

Quelques jours à peine après que Samsung a présenté son premier smartphone pliable, Huawei en a fait de même dimanche à Barcelone, à l'occasion du salon Mobile World Congress. L'appareil du constructeur chinois propose un écran très fin, qui, déplié, s'étend sur une surface de 8 pouces. Il est également compatible avec la 5G, ce qui fait affirmer à l'entreprise que ce téléphone est le plus rapide utilisant cette technologie qui existe actuellement sur le marché.

Huawei a justifié le développement de ce nouveau smartphone, appelé Mate X, par les utilisations de plus en plus diverses de cet appareil du quotidien: lecture, vidéos, shopping, travail sur traitement de texte, réseaux sociaux, etc. Le besoin va aujourd'hui vers des écrans plus grands et immersifs, explique le constructeur chinois, qui se dispute avec Apple la 2e place du podium derrière Samsung et qui a écoulé 206 millions de smartphones à travers le monde l'an dernier. La taille de l'écran déplié est de 8 pouces, sans encoche (notch). Là où elle est de 7,2 pouces pour le Galaxy Fold, le smartphone pliable de Samsung présenté mercredi dernier, se vante Huawei. Lorsque l'appareil est plié, l'écran avant s'étale sur 6,6 pouces (pour 4,6 chez le constructeur sud-coréen). La face arrière du Mate X propose elle aussi un écran, où la personne photographiée peut par exemple se voir en direct, et une barre latérale, où ont été intégrés plusieurs appareils photos et la prise pour le charger. Plié, le smartphone a une épaisseur de 11mm et de 5,4 une fois déplié. Il comporte deux batteries pour une puissance totale de 4.500 mAh, qui sont compatibles avec la charge rapide. En 30 minutes, il peut régénérer 85% de la batterie. L'appareil embarque également le modem 5G le plus puissant du marché, affirme Huawei. Il peut notamment télécharger un film de 1GB en 3 secondes. Il sera commercialisé au prix de 2.299 euros (dans une version 8GB + 512 GB) à la mi-2019, probablement vers le mois de juin, a laissé entendre Huawei à Barcelone, qui veut encore garder certains secrets liés à ses technologies d'ici là.