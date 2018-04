Argenta envisage de rendre accessible la banque via internet dans la soirée

(Belga) La banque Argenta, confrontée à des problèmes sur sa nouvelle plate-forme en ligne, envisage de rendre accessible la banque via internet dans le courant de la soirée de mercredi. Elle définira, "en fonction de la performance, comment procéder ensuite", ajoute-t-elle.

"Nous n'excluons pas que - pour ne prendre aucun risque - nous désactiverons encore la banque par internet demain matin (jeudi) afin de donner la priorité absolue aux agences et aux transactions financières. L'objectif est d'activer ensuite graduellement les autres canaux (la banque par internet et l'app mobile)", explique Argenta. "Il est important de souligner que les clients peuvent toujours effectuer des retraits d'argent à l'ATM ainsi que des paiements avec leur carte dans les magasins. Les soldes de tous les comptes sont à jour et corrects. Des virements urgents peuvent toujours être effectués via nos agences." La nouvelle plateforme en ligne d'Argenta, mise en route lors du week-end pascal, a connu des problèmes techniques. Le système n'a pas été en mesure de gérer l'affluence après son redémarrage, ce qui a entraîné notamment des retards dans le traitement de virements, par exemple, de salaires. Argenta avait dans la foulée désactivé son application (app) et son site temporairement. (Belga)