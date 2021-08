Argentine: à 29,1%, l'inflation a atteint en 7 mois les prévisions pour 2021

(Belga) L'inflation en Argentine a augmenté de 3% en juillet et de 29,1% depuis janvier, soit le niveau que le gouvernement avait prédit pour l'ensemble de l'année, selon les indicateurs révélés jeudi par l'agence officielle de statistiques Indec.

Une tendance cependant légèrement à la baisse par rapport à l'inflation de 3,2% en juin, 3,3% en mai, 4,1% en avril et 4,8% en mars. Plus proche de la réalité, la prévision de l'augmentation du coût de la vie, mise à jour dans la dernière enquête sur les attentes de la Banque centrale, basée sur les rapports des 42 plus grandes banques, des cabinets de conseil et des centres de recherche, est de 48,2% sur un an. L'augmentation en glissement annuel de l'indice des prix de détail s'est établie à 51,8% en juillet, selon l'Indec. L'économie argentine est en récession depuis 2018. Le produit intérieur brut (PIB) s'est effondré de 9,9% en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. En 2020, l'inflation s'était établie à 36,1%. (Belga)