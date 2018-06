Argentine: le peso dévisse, le gouverneur de la Banque centrale poussé vers la sortie

(Belga) Le ministre argentin des finances Luis Caputo a été nommé jeudi président de la Banque centrale de la république d'Argentine (BCRA) en remplacement de Federico Sturzenegger, une décision du président argentin Mauricio Macri après une nouvelle dépréciation du peso.

Le communiqué officiel dit que M. Sturzenegger a présenté sa démission au chef de l'Etat. Quelques heures plus tôt, le peso argentin avait perdu 6% face au dollar, en une seule journée. Depuis avril, le peso s'est déprécié d'environ 30%. Les pouvoirs du ministre de l'Economie Nicolas Dujovne seront encore étendus puisqu'il récupère le portefeuille de M. Caputo. Après une crise du peso en avril-mai, la pression contre la monnaie argentine a continué jeudi, une semaine après l'annonce d'un prêt de 50 milliards de dollars accordé par le FMI à l'Argentine. La troisième économie d'Amérique latine s'est tourné vers le Fonds monétaire international (FMI) pour stabiliser son économie et son marché des changes. (Belga)