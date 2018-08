Attention au bitcoin: les Belges déjà arnaqués pour 4 millions € depuis janvier!

Depuis le début de l'année, des fraudes en lien avec la cryptomonnaie bitcoin ont été signalées pour un montant total de 4 millions d'euros, écrivent mardi Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg et De Standaard.

Le nombre de notifications a fortement augmenté après le lancement d'une campagne de sensibilisation en juin. De 46 cas de fraude par mois environ au cours du printemps, on est passé à 58 en juin et 234 en juillet.



Les victimes ont été dupées après avoir investi dans des bitcoins ou d'autres cryptomonnaies. Elles ont ensuite remarqué qu'elles ne récupéraient pas leur argent où n'avaient plus de nouvelles de l'entreprise dans laquelle elles avaient investi.



En juin, les consommateurs concernés ont perdu un montant de 2 millions d'euros, contre 843.000 euros le mois précédent.



Il se pourrait que ces plaintes ne représentent que la pointe émergée de l'iceberg, car une partie limitée des victimes seulement se fait connaître.



Le ministre des Consommateurs Kris Peeters (CD&V) estime le montant annuel des fraudes à quelque 130 millions d'euros.