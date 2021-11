Augmentation de salaires pour 450.000 employés dès le 1er janvier: découvrez la liste

L'indexation, au 1er janvier 2022, des salaires des employés de la CP 200, la commission paritaire la plus importante du pays, pourrait atteindre 3,56%, selon les derniers calculs de SD Worx. Une telle indexation serait du jamais-vu depuis une bonne dizaine d'années. L'inflation accélère depuis plusieurs mois. Après 4,16% en octobre, elle a atteint 5,64% en novembre, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2008 (5,90%).

Pour la CP 200, la commission paritaire auxiliaire pour employés (ex-CP 218), qui concerne plus de 450.000 employés et plus de 50.000 employeurs de secteurs très divers en Belgique, l'indexation des salaires se fait une fois par an, au 1er janvier, sur base de l'inflation de l'année précédente.

Il faut remonter à 2012 pour retrouver une indexation supérieure

Le niveau de l'indexation qui sera appliqué au 1er janvier 2022 ne sera connu définitivement qu'une fois établis les chiffres d'inflation pour le mois de décembre, mais on a déjà une bonne idée de son ampleur, et, selon la dernière simulation de SD Worx, l'augmentation des salaires dans la CP 200 atteindrait 3,56% au 1er janvier 2022. Il faut remonter à 2012 pour retrouver une indexation supérieure à 3% (+3,17%) et 2009 pour retrouver une augmentation encore plus forte (+4,51%). En 2021 et 2020, l'indexation des salaires dans la CP 200 avait été inférieure au pour cent.

Les métiers de la CP 200 sont divisés en 4 classes. On retrouve parmi les professions concernées les caissiers, les chauffeurs de camionnette, les personnes qui travaillent dans les call center, mais aussi les traducteurs et de nombreux autres métiers...

