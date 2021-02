Avantages salariaux les plus populaires en Belgique: le Covid a tout chamboulé

Le Covid a modifié la manière dont nous vivons et travaillons, y compris nos préférences en termes de rémunération.

Et c’est logique. Nous sommes des citoyens un peu différents et des travailleurs un peu différents. Et le groupe social SD WORX a sondé les travailleurs il y a quelques semaines pour mieux comprendre comment ils préféraient être rémunérés, quels étaient les avantages les plus populaires.

Mais cela part de l’hypothèse que le travailleur a le choix de ces avantages

Dans la plupart des grandes entreprises qui ont besoin d’attirer les talents, cela fait quelques années que le package salarial est personnalisé, adapté en fonction de l’âge, de la situation familiale du travailleur ou simplement en fonction de ses désirs. C’est ce qu’on appelle le « Plan Cafétéria ». Certaines entreprises sont même passées à un système ou chaque avantage du package de rémunération à un certain nombre de points. Le travailleur allouant ces points sur ce qu’il préfère : une plus grande voiture, un vélo, plus de congés, des primes, … etc. Une pratique qui a augmenté de 13% l’année passée.

Qu’est-ce que le COVID a changé pour ces travailleurs ?

Depuis l’épidémie, les travailleurs sont de plus en plus préoccupés par leur santé. Dans le top 10 des avantages les plus populaires, l'assurance hospitalisation pour le travailleur et les membres de la famille remonte dans le trio de tête de ces avantages. Et même en tête tout court. Vient ensuite les assurances santé complémentaires (je veux parler des soins dentaires, soins oculaires, soins ambulatoires, etc.).

4 travailleurs sur 10 optent à présent pour des avantages pour la santé via l'employeur en 2020, contre un peu plus d’1 sur 5 en 2019.

Deuxième forte croissance dans les avantages désirés par les travailleurs, le déplacement doux. Avec un vélo en leasing et des indemnités vélos. Sans doute la conjonction d’une volonté de faire plus de cyclisme en privé et celle de venir de temps en temps à vélo quand on ne télétravaille pas.

Troisième poste en croissance, l’épargne pension.

Par contre, le choix des jours de congé est en baisse mais c’est plutôt logique, quasi confinement et voyages interdit obligent.

Qu’est-ce que cela change aux niveaux des avantages préférés des travailleurs ?

Le thème de la santé est à présent en tête du classement.

Vient ensuite, juste après, l'épargne-pension, en croissance. Les travailleurs belges se préoccupent de leur retraite et ils ont bien raison car l’écart entre les derniers salaires et le montant touché à la retraite est significatif. Travailler dans une entreprise qui offre une assurance-groupe ou une épargne pension est un bienfait pour son futur patrimoine.

Et enfin, en 3ème position, on trouve les jours de congé supplémentaires, en baisse on l’a vu.