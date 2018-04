Bientôt le premier mai: quels sont les atouts du muguet cultivé en Belgique?

Bientôt le premier mai, synonyme de muguet ! La grande majorité du muguet que nous trouvons à la vente chez nous vient de la région de Nantes en France ou de la Flandre, mais il y a aussi quelques petits producteurs wallons. Quels sont les atouts du muguet Belge? Céline Gransard et Xavier Gérard ont cherché à le savoir pour le RTL INFO 13H.

Bien à l’abri chez cet horticulteur, se cachent près de 2000 brins de muguet, tout juste prêts à être cueillis. "Regarde comme il est beau cette année-ci, c’est vraiment du premier choix", commente Pierre Lhoas.



"C’est vraiment important de bien le protéger, parce que le muguet craint l’humidité. Trente minutes sous la pluie, c’est une catastrophe", ajoute-t-il.

Quels sont les atouts du muguet belge?



90% des muguets de chez nous viennent de Nantes. Pourtant, ce producteur l’assure, il n’est pas difficile de cultiver du muguet en Wallonie. C’est une plante vivace, naturellement présente dans nos sous-bois.





Le muguet belge possède même plusieurs atouts. "En règle générale, le muguet national a un fleuron beaucoup plus gros, plus ouvert, plus charnu et beaucoup plus épais. Cette odeur est caractéristique", explique l’horticulteur.

Ici, pas de récolte anticipée, ni de long trajet en camion. Le muguet est cueilli et directement vendu aux clients.







"Il est bien fourni, il est beau, il est odorant, et il est tout frais cueilli. Il n’a pas transité, été cueilli trop tôt et c’est très gai. C’est une des raisons pour lesquelles je viens chercher mon muguet ici", raconte une cliente.

Le muguet est une fleur porte-bonheur, surtout cultivée chez nous au nord du pays. Quelques producteurs wallons y voient toutefois une bonne manière de se diversifier tout en étant rentables.