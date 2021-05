Bientôt une nouvelle chaine de supermarchés à bas prix en Belgique? Attendez-vous à des produits typiques d'Europe de l'Est

La chaîne russe de supermarchés à bas prix, Mere, souhaite ouvrir une dizaine de magasins cette année en Belgique, rapporte le site spécialisé Gondola. La situation géographique de ces futures enseignes n'est pas précisée.

Mere fait partie du groupe Torgservis qui a son siège en Sibérie. Elle affirme être l'une des plus grandes chaînes à bas prix de la grande distribution en Europe de l'Est. L'entreprise est également présente en Russie, en Bielorussie et au Kazakhstan sous la marque "Svetofor".

Elle a entamé son expansion au sein de l'Union européenne en 2018 avec, depuis, la Roumanie, la Pologne, la Lituanie et l'Allemagne comme points de chute.

Mere compte plus de 2.500 supermarchés proposant des produits alimentaires et non-alimentaires, avec un accent mis sur des produits typiques d'Europe de l'Est.

Outre en Belgique où elle dispose déjà d'un siège renseigné à Ixelles, la marque prévoit de se déployer en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Mere s'inscrit dans la catégorie des "harddiscounters".

Les magasins sont agencés de façon très sobre, avec des marchandises disposées sur des palettes en bois ou dans des boites en carton. L'entreprise opère avec peu de personnel de façon à maintenir les prix les plus bas possibles. Ces supermarchés ne devraient pas constituer des concurrents directs aux marques allemandes Lidl et Aldi car ces derniers ont élargi leur offre à certaines grandes marques ces dernières années tout en soignant la présentation en rayons.