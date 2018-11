Blocage des gilets jaunes: plus d'un tiers des stations-service wallonnes en pénurie totale

Les barrages des gilets jaunes installés devant les principaux dépôts de carburant de Wallonie depuis plusieurs jours provoquent des pénuries de carburant dans plus d'un tiers des stations-service du sud du pays, affirme Olivier Neirynck, porte-parole de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants interrogé par notre journaliste Sébastien Prophète. Ce mardi à 10h, sur 1200 stations-services en Wallonie, entre 400 et 600 sont en pénurie totale de diesel et essence, affirme le porte-parole. Et le nombre augmenterait sans cesse. Plusieurs jours seront nécessaires pour les approvisionner vu les files de camions qui chargent du carburant à Bruxelles et en Flandre, où les dépôts ne sont pas bloqués, pour pallier le manque. Le porte-parole soulignait aussi de gros problèmes pour approvisionner des foyers en mazout de chauffage, un souci d'importance alors que le froid enveloppe le pays. Précisons que lorsque nous avons recueilli ces chiffres, la levée des barrages en région liégeoise n'était pas encore connue. Celle-ci devrait permettre aux camions d'aller se charger et fournir des stations-service.