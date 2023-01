(Belga) Le constructeur automobile allemand BMW a dominé le marché des voitures neuves en Belgique en 2022, ressort-il des chiffres publiés lundi par la Fédération belge et luxembourgeoise de l'Automobile et du Cycle (Febiac). Au total, 38 011 voitures neuves du constructeur bavarois ont été immatriculées au cours de l'année, ce qui représente 10,38 % de part de marché.

Deux autres constructeurs allemands, Volkswagen et Mercedes, composent le trio de tête avec, respectivement, 32 061 et 29 283 véhicules neufs enregistrés. Peugeot, la seule marque française du top 5, a écoulé 29 140 véhicules. Le constructeur au lion est suivi d'Audi et ses 26 253 modèles vendus. Bien que les immatriculations de voitures particulières neuves BMW ont diminué de 2,44 % l'année dernière, le constructeur allemand de voitures de luxe continue de dominer le classement. Volkswagen et Audi ont également connu un recul d'un peu plus de 6 % au cours de l'année écoulée. Peugeot (+2,32 %) et Mercedes (+6,39 %) ont en revanche connu une hausse d'immatriculations. Tesla affiche de son côté une nette augmentation (+46,81 %), tout comme le constructeur nippon Toyota (+34,60 %) et le roumain Dacia (+10,02 %). De façon globale, les immatriculations de véhicules neufs ont baissé de 4,39 % pour atteindre 366 303, soit le niveau le plus bas depuis 1995. (Belga)