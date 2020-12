Bonne nouvelle: le droit passerelle va être élargi à plus d’indépendants

Objectif: faire en sorte que tous les indépendants puissent bénéficier de ce revenu de remplacement.

Les nouveaux secteurs qui n'y avaient pas droit et qui pourraient désormais y prétendre sont les professions libérales. Elles n’étaient pas à l’arrêt mais enregistrent des pertes de chiffre d’affaire. On y retrouve les avocats, les kinésithérapeutes, les coachs, etc.

Pour y avoir droit, il faudra prouver une perte de plus de 40% du chiffre d’affaire par rapport au même mois en 2019, qui sera l’année de référence. En tout, 400.000 personnes sont concernées.

Cette extension du droit passerelle entrera en vigueur le 1er janvier.

Quant au double droit passerelle pour les activités totalement à l’arrêt, il va être prolongé jusqu'à fin janvier au moins.