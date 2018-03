Bonne nouvelle pour l'emploi: 1200 postes à pourvoir d'ici la fin de l'année sur le rail belge

La SNCB va engager 1.200 travailleurs supplémentaires d'ici la fin de l'année. À cette fin, elle a chargé HR Rail - l'employeur juridique de l'ensemble du personnel des chemins de fer belges - de lancer une nouvelle campagne de recrutement, annonce-t-elle mardi.

Sur l'ensemble de 2018, HR Rail doit recruter au total 1.600 nouveaux collaborateurs pour le compte de la SNCB dont 320 conducteurs de train de voyageurs et de manœuvre ainsi que 185 accompagnateurs de train. La SNCB est également à la recherche de profils techniques (techniciens, ingénieurs civils et industriels) et de collaborateurs commerciaux.



Dans ce cadre, le site Internet de recrutement du rail belge a été remis à neuf. La SNCB et HR Rail ont par ailleurs mis en place "une campagne humaine et chaleureuse" centrée sur "la passion des travailleurs pour les voyageurs".



"Cette campagne va au-delà du simple appel à candidatures: elle met en lumière des valeurs importantes pour notre avenir telles que l'orientation clients, le professionnalisme, l'engagement et la passion pour le métier, et l'envie de relever des défis", a commenté Sophie Dutordoir, CEO de la compagnie ferroviaire.