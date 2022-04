Bonne nouvelle pour les chercheurs d'emploi: les intentions de recrutement au plus haut depuis 12 ans

Environ 43% des PME belges envisagent de recruter du personnel d'ici la fin juin, indique jeudi SD Worx, qui a interrogé 621 chefs d'entreprises et responsables du personnel de petites et moyennes entreprises en mars. C'est davantage qu'avant la pandémie et il s'agit même du niveau le plus élevé depuis le début des mesures d'aide à l'embauche en 2010, relève le prestataire de services RH.

La hausse de recrutement se poursuit

Si la tendance est positive à l'échelle de la Belgique, elle affiche un recul en Flandre, à l'exception des PME de Flandre occidentale, note SD Worx. C'est à Bruxelles que les entreprises comptant jusqu'à 250 employés envisagent le plus de recruter au deuxième trimestre, soit la moitié des PME sondées. En Wallonie, la proportion atteint 44,4% et en Flandre 40,5%. "Grâce à l'augmentation du nombre de PME en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre occidentale, la hausse de recrutement se poursuit", commente Vassilios Skarlidis, conseiller stratégique pour les PME chez SD Worx.

Une amélioration par rapport au trimestre dernier

Il distingue les secteurs de la construction et de l'industrie, dont près de 70% des PME envisagent de recruter ces trois prochains mois.

Les intentions de licenciement ont également diminué, atteignant le niveau d'avant la crise sanitaire, avec 8,5% des PME envisageant de licencier. Cette proportion est de 5,9% pour les PME bruxelloises, de 9,7% en Wallonie et de 8,5% en Flandre. "En moyenne, un tiers des PME belges souhaite remplacer un salarié licencié. C'est mieux qu'au trimestre dernier, mais pas encore au niveau pré-pandémique, durant lequel une PME sur deux prévoyait un remplacement", souligne encore M. Skarlidis.