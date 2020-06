Bonne nouvelle pour les éleveurs de bovins belges et l'environnement: Delhaize va éviter les intermédiaires et leur payer un prix plus juste

Depuis longtemps maintenant, les éleveurs belges comme dans d'autres pays d'Europe souffrent d'une pression vers des prix toujours plus bas, imposés notamment par la grande distribution. Une tendance qui mène à des disparitions de fermes et ne favorise pas un mode de production plus écologique et durable. Or, s'il y a cette pression de bas prix, il y a désormais aussi une pression venu de la population pour des produits plus locaux et plus naturels.

Delhaize a annoncé ce jeudi 11 juin une décision positive pour les éleveurs belges produisant de la viande bovine. L'entreprise s'est engagée à traiter directement avec des éleveurs sans plus passer par des intermédiaires et surtout à signer des conventions avec eux qui leur assurent un juste prix. Ce juste prix se matérialisera sous la forme d'une prime supplémentaire ajoutée par Delhaize au prix du marché. L'objectif de cette grande surface est de ne plus se fournir en boeuf belge que de cette manière. "Delhaize assure ainsi aux éleveurs belges de vendre un volume constant garanti et par conséquent une perspective de stabilité", déclare la société dans un communiqué. Outre un prix équitable, le contact direct permet aussi évidemment un meilleur contrôle de la qualité, une réduction des emballages en plastique et l’amélioration du bien-être des bovins, fait remarquer Delhaize.

En permettant une juste rémunération et une stabilité à l'éleveur, cela lui permettra aussi d'aller vers des méthode de production plus durable et écologique, a estimé la FUGEA, fédération des agriculteurs et éleveurs belges. Celle-ci a ajouté qu'elle espérait que "ces approvisionnements en direct favorisent les éleveurs engagés dans des systèmes d’élevage autonome et liés à leur environnement.