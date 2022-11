Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a réduit son avance après une hausse de 2% en séance

(Belga) Wall Street s'orientant à la baisse, le BEL 20 et ses voisins européens devaient voir leurs gains fondre à l'approche de la clôture, notre indice de référence ne gagnant finalement que 0,62% à 3.589,65 points après une hausse de 2,02% à son plus-haut du jour à 3.625,50 points.

Seize de ses éléments terminaient en hausse, toujours emmenés par VGP (81,40) avec un rebond de 5,99% dans un secteur où Cofinimmo (87,10) remontait de 3,75%, Aedifica (79,45) et WDP (26,70) de 2,91 et 2,77%. AB InBev (51,59) et Colruyt (24,65) avaient porté leurs gains à 1,96 et 1,07%, Ageas (35,58) et KBC (50,72) s'appréciant de 1,57 et 0,04%. Aperam (27,05) gagnait toujours 2,27% alors que Umicore (33,12) terminait 0,69% plus bas que lundi, arGEN-X (393,30) et UCB (75,62) reculant de 0,38 et 0,92% contrairement à Solvay (91,26) et Galapagos (47,07), en hausse de 0,02 et 1,91%. Xior (29,45) et Immobel (43,05) restaient par ailleurs en hausse de 3,5 et 4%, Montea (71,10) de 2,9%, la BNB (876,00) regagnant de même 4,3% supplémentaires tandis que Euronav (18,85) et Exmar (9,90) bondissaient de 6,9 et 4%. Biosenic (0,17) et Sequana Medical (6,50) étaient enfin négatives de 20,9 et 4,4%, Mithra (6,27) et Fagron (12,20) perdant 3,8 et 3,2%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 0,9872 USD, contre 0,9920 dans la matinée et 0,9880 la veille. L'once d'or gagnait 5,70 dollars à 1.643,80 dollars et le lingot se négociait autour de 53.535 euros, en progrès de 230 euros. (Belga)