Bourse de Tokyo: le Nikkei finit dans le rouge

(Belga) La Bourse de Tokyo a fini lundi en baisse une séance particulièrement calme dans un contexte de fermeture de nombreuses places boursières mondiales et après la publication d'une enquête aux résultats mitigés sur le moral des grandes industries japonaises.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 0,31% (-65,72 points) à 21.388,58 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a perdu 0,44% (-7,52 points) à 1.708,78 points. Sur le volet des changes, le yen perdait un peu de terrain face à la monnaie américaine: le dollar valait 106,28 yens, contre 106,17 yens vendredi à la clôture. L'euro s'appréciait également et valait 130,93 yens, contre 130,67 yens. (Belga)