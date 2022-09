bourse - Le BEL 20 s'enfonce sous les 3.600 points

(Belga) Après avoir abandonné 5,55% au mois d'août, l'indice BEL 20 entamait septembre sur une note à nouveau fort négative, chutant de 1,7% vers 11h, à 3.523 points avec tous ses éléments dans le rouge, VGP (137,60) et Aperam (25,57) en tête avec des chutes de 5,2% devant WDP (29,04) et Sofina (193,10), en baisse de 4,4 et 3,5%.

Umicore (30,74) et Cofinimmo (98,05) valaient 3,2 et 3,1% de moins que la veille, AB InBev (47,30) et Ageas (39,61) reculant de 2,2%, Colruyt (27,24) et KBC (46,77) de 1,6 et 1,3%. Solvay (79,32) et UCB (69,46) étaient négatives de 1,6 et 0,9%, arGEN-X (369,20) et Galapagos (49,20) de 1,1 et 1,9%, Ackermans (143,70) et D'Ieteren (147,00) de 1,4 et 2,4%. Home Invest Belgium (24,19) se distinguait par ailleurs en bondissant de 8,6% à l'inverse de CFE (9,12) qui reperdait 8,2% après avoir bondi de 18,9% la veille. Xior (38,55) et Iep Invest (10,20) reculaient de 4,3 et 3,8%, Shurgard (46,65) et DEME (109,66) de 2,9 et 3,7%, Bekaert (29,60) et Deceuninck (2,22) de 3,4 et 3,5%, Unifiedpost (5,26) et Bpost (5,93) de 4,2 et 2,2%. Les annonces de Biocartis (1,44) étaient accueillies par un plongeon de 13%, Bone Therapeutics (0,25) et IBA (17,04) abandonnant 3,9 et 3,7% alors que Hyloris (14,00) s'appréciait de 1,4%. L'euro s'inscrivait à 1,0035 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0027 la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 19,40 dollars à 1.702,30 dollars et le lingot se négociait autour de 54.535 euros, en recul de 665 euros. (Belga)