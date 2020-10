Bpost doit aussi devenir une compagnie d'envoi de colis

(Belga) Le CEO de Bpost Jean-Paul Van Avermaet a présenté mardi aux députés de la commission Entreprises publiques de la Chambre sa stratégie pour les cinq prochaines années. "On doit arrêter d'être seulement un distributeur de lettres mais aussi devenir une compagnie d'envoi de colis et de services sur le dernier kilomètre", a-t-il fait valoir.

Avant de répondre aux questions des députés au sujet des enquêtes le concernant, Jean-Paul Van Avermaet a mis en avant différents enjeux auxquels l'entreprise est confrontée. Le conseil d'administration a validé mi-septembre la vision à l'horizon 2026 et le directeur de l'entreprise a souhaité la détailler. Jean-Paul Van Avermaet a ainsi rappelé que l'entreprise était confrontée à une diminution constante des volumes de courriers (-40% en dix ans). Cette activité reste toutefois le coeur de métier avec 7 millions de lettres traitées par jour. Le volume des colis est, lui, en forte augmentation, avec un pic à 500.000 par jour durant la période Covid. "On doit arrêter d'être seulement un distributeur de lettres mais aussi devenir une compagnie d'envoi de colis et de service sur le dernier kilomètre", a-t-il fait valoir. Jean-Paul Van Avermaet a ainsi mentionné l'importance des centres de distribution et confirmé qu'aucun d'entre eux ne serait fermé prochainement. Le CEO a en outre annoncé l'ouverture prochaine d'une aile belge de sa filiale néerlandaise de distribution en ligne Active Ants, destinée principalement aux PME. Il a en outre également assuré vouloir consolider le réseau des 660 bureaux physiques, envisageant notamment de pouvoir y accueillir des service d'autres banques. S'il a plaidé en faveur d'une adaptation du concept de "service universel", Jean-Paul Van Avermaet s'est montré favorable à l'octroi d'une nouvelle concession pour la distribution de la presse. Bpost ambitionne enfin de réduire de 20% ses émissions de CO2. L'actuel contrat de gestion arrive a échéance à la fin de cette année. (Belga)