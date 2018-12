Bpost et Zalando testent une technologie pour livraisons et enlèvements dans le domicile

(Belga) Bpost et le géant du commerce en ligne Zalando ont lancé, durant l'automne, un test pilote en Belgique afin d'examiner le potentiel de la livraison et de l'enlèvement à l'intérieur du domicile pour les clients de Zalando, indique jeudi bpost dans un communiqué.

"Le test s'est concentré sur la façon dont les clients interagissent et répondent à ce nouveau service. L'objectif était notamment de vérifier dans quelle mesure les clients étaient à l'aise avec l'idée qu'un livreur accède à leur domicile durant leur absence. Il était important également de déterminer ce qui est nécessaire pour obtenir l'adhésion des clients", explique bpost. 50% des acheteurs en ligne du groupe d'essai (750 acheteurs) seraient disposés à accepter une livraison à l'intérieur de leur domicile. Dans la deuxième phase, les maisons participantes ont été équipées d'une serrure et d'une sonnette dites "intelligentes". Grâce à cette technologie, les clients peuvent ouvrir leur porte à distance et ainsi donner accès à leur domicile. Dans le test, les clients étaient invités à commander des articles sur Zalando et à planifier une livraison avec bpost. Selon bpost, les clients sont convaincus (à 93%) par cette technologie et apprécient cette expérience client. "Chaque client a ses propres besoins et préférences de livraison", explique Patrick Leysen, VP Future Lab chez bpost. "Pour adapter nos produits et services à ces besoins, le future lab de bpost développe et teste des solutions innovantes avec des partenaires de longue date comme Zalando. Nos deux entreprises partagent le même objectif: faciliter au maximum la vie de nos clients. Aujourd'hui, grâce à l'outil de préférences bpost, nos clients peuvent déjà choisir entre différentes solutions de livraison lorsqu'ils ne sont pas chez eux: dans un lieu sûr, chez un voisin ou dans un distributeur Cubee, par exemple. A l'avenir, des tests tels que ceux portant sur la livraison et l'enlèvement à l'intérieur du domicile permettront aux clients belges de bénéficier d'une expérience client encore plus riche." (Belga)