Brexit - TransferWise annonce l'ouverture d'un bureau à Bruxelles

(Belga) L'entreprise de transferts d'argent internationaux multidevises TransferWise a officiellement demandé une licence à la Banque nationale de Belgique pour mener ses activités depuis la capitale européenne, annonce-t-elle jeudi. L'entreprise compte ouvrir à Bruxelles son dixième bureau dans le monde.

TransferWise est née de l'expérience d'un ancien employé estonien de Skype, Taavet Hinrikus, handicapé par les frais bancaires lors de transferts entre le Royaume-Uni et l'Estonie. L'autre co-fondateur, Kristo Kaarman, était alors confronté au problème inverse. Les deux hommes ont ensemble développé un arrangement privé, où Taavet Hinrikus mettait directement ses euros sur le compte estonien de Kaarman et inversement afin de s'éviter à chacun de devoir payer d'importants frais et taux de change. Ce service de conversion de devises participatif a rapidement séduit les investisseurs, notamment les fondateurs de PayPal, Peter Thiel et Max Levchin, ou encore Richard Branson (Virgin). Moins de 10 ans après sa création, l'entreprise se targue de compter 4 millions de clients à travers le monde et de servir de plateforme au transfert de l'équivalent de 3 milliards d'euros chaque mois (dans 49 devises), pour une économie d'un milliard d'euros annuel en frais bancaires. Bruxelles deviendra le 10e bureau de l'entreprise basée à Londres, après New York, Singapour, Tallinn, Budapest, Tcherkassy (Ukraine), Tokyo, Sydney et Tampa (Floride, USA). "Bruxelles étant à la source de toutes les affaires européennes, l'établissement d'un bureau dans la ville était une étape logique pour nous", commente Kristo Kaarman. "La Banque nationale de Belgique nous a fait une très bonne impression grâce à sa connaissance des secteurs des paiements et des monnaies électroniques, ainsi que son ouverture à l'innovation, tout en étant un superviseur fort et fiable." "Une licence belge de monnaie électronique permettra de continuer à proposer un bon service à tous nos utilisateurs dans le monde, quelle que soit la forme prise par le brexit", promet le co-fondateur. (Belga)