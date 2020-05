Brussels Airlines desservira un réseau de 59 destinations dans 33 pays d'ici la fin août

Brussels Airlines, qui reprendra une partie de ses vols commerciaux à partir du 15 juin prochain, proposera un programme adapté et réduit pour cet été, annonce la compagnie lundi. Entre le 15 juin et le 31 août, elle ajoutera ainsi progressivement des destinations à son réseau pour en atteindre 59 dans 33 pays en Europe, en Afrique et aux États-Unis d'ici le mois d'août. Ce qui correspondra à environ 30% du programme d'été initialement prévu en Europe et 40% de celui pour les liaisons intercontinentales.

Ce programme adapté et réduit a été conçu en fonction de la demande du marché, tant pour les vacances que pour les voyages d'affaires, et des restrictions de voyage en cours. L'offre sera progressivement étoffée à partir du 15 juin pour atteindre 240 vols hebdomadaires en août. En Europe, un total de 45 destinations seront desservies dans 20 pays, dont l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, la France et le Danemark, détaille Brussels Airlines. Pour le long-courrier, il y en aura 13 des 17 normalement assurées en Afrique (dont deux au Cameroun), sous réserve de l'approbation des autorités locales, et New York JFK, aux États-Unis. Montréal, au Canada, qui aurait dû rejoindre le programme en mars dernier, le fera dans le courant 2021.

Les systèmes de réservation sont actuellement mis à jour avec le nouveau réseau. Une opération qui sera terminée d'ici la fin de la semaine. Ce n'est qu'à ce moment-là que le nouvel horaire sera pris en compte dans tous les systèmes. Brussels Airlines annoncera au début juin le calendrier de son déploiement au-delà de la période d'été. D'ici la fin de l'année, l'entreprise espère pouvoir offrir 50% du programme de vols prévu avant que la crise du coronavirus ne débute. La compagnie rappelle enfin que le port du masque sera obligatoire à bord de ses avions.