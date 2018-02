L'avenir de Brussels Airlines en danger? Un conseil d'entreprise extraordinaire est fixé à 17h00

Un conseil d'entreprise extraordinaire est prévu ce lundi après-midi, à 17h00, chez Brussels Airlines, a indiqué le syndicat libéral.

Cette annonce intervient alors qu'un conseil d'administration de SN Airholding, la maison-mère de la compagnie belge, doit se réunir à 13h00 à Francfort, où est basé le groupe Lufthansa, qui contrôle depuis janvier 2017 l'ensemble de l'actionnariat de Brussels Airlines, née des cendres de la Sabena.

Selon des informations qui ont filtré dans la presse, Lufthansa souhaite réorienter l'avenir de Brussels Airlines en l'intégrant dans la section à bas coûts Eurowings, contre l'avis de l'administrateur délégué (CEO) de la compagnie Bernard Gustin, favorable à un modèle économique hybride comprenant des vols intra-européens très compétitifs et des vols vers l'Afrique, l'Amérique et l'Inde plus "classiques".