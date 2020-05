Brussels Airlines va annoncer un nouveau "plan d'action": des licenciements inévitables, mais combien?

Un conseil d'entreprise extraordinaire a été convoqué ce mardi matin à 9H00 chez Brussels Airlines. Le thème de la réunion est "analyse et proposition d'un plan d'action pour la poursuite des activités". Les syndicats s’attendent à l'annonce de licenciements et d'une restructuration de l'entreprise, dont l’avenir restait incertain ce matin.

Les syndicats ne se font pas d’illusions, comme l’explique Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE : "En général un conseil d'entreprise extraordinaire c'est rarement pour annoncer des bonnes nouvelles …" Idem pour Anita Van Hoof, secrétaire fédérale du SETCa : "On craint fort une diminution d’emploi, un licenciement collectif."

Déjà en pleine restructuration, la crise du coronavirus a empiré la situation

"Les mauvaises nouvelles on s’y attend depuis 2 mois, depuis la crise du Covid. Mais déjà avant on s’y attendait aussi vu que déjà avant on nous demandait de faire des efforts et de réduire les coûts. Maintenant, là, ça s’est empiré", explique Didier Lebbe. En effet, le nombre de personnes qui devaient être amenées à quitter l'entreprise, pour l'essentiel sur base volontaire, dans le cadre du plan Reboot (plan de restructuration lancé avant la crise du Coronavirus visant à devenir structurellement rentable d'ici 2022) n'était pas encore connu avant cette nouvelle annonce. L'exercice devait avoir lieu département par département afin de voir si suffisamment de salariés allaient choisir cette option de départs volontaires. Et il devait ensuite être répété pour les pilotes et les stewards et hôtesses. "Je pense que l'exercice Reboot va être accéléré. Il ne concernait jusqu'à présent que le personnel au sol. L'annonce devrait également toucher le personnel navigant", estime Filip Lemberechts, secrétaire permanent CGSLB.

La Belgique négocierait toujours une aide d'État avec Lufthansa... engluée dans ses propres problèmes

De plus, les négociations entre la maison-mère de Brussels Airlines, Lufthansa, et le gouvernement belge sur une éventuelle aide d'État n'ont pas encore abouti. Pour pouvoir poursuivre ses activités, Brussels Airlines a en effet besoin de 290 millions d'euros. En échange d'une aide d'État, le gouvernement fédéral a demandé au groupe aéronautique de donner des garanties solides sur l'avenir de la compagnie aérienne belge. La Première ministre Sophie Wilmès l'a exprimé dans une lettre qu'elle a envoyée la semaine dernière au patron de Lufthansa, Carsten Spohr. Ce dernier ne voit cependant pas d'un très bon oeil que les États soient à l'avenir représentés au conseil d'administration de son groupe et aient leur mot à dire sur les décisions qui y seront prises. Cela alors que Lufthansa a annoncé jeudi dernier négocier avec l'État allemand un plan de sauvetage "de 9 milliards d'euros", qui pourrait inclure une nationalisation partielle du groupe, pour lui éviter la faillite en raison de la crise liée au coronavirus.

Pourquoi annoncer un nouveau plan sans certitude sur l'avenir de la société?

"Ce qui m’étonne c’est l’inversion du calendrier", explique Didier Lebbe. "Ça fait 2 mois qu’on nous dit qu’on attend un accord entre l’État belge et la Lufthansa pour éviter la faillite, pour le problème de trésorerie, et qu’après ça on discuterait d’une restructuration et de l’avenir de l’entreprise. Maintenant depuis 24h on nous a inversé l’agenda et on nous dit qu’on va d’abord commencer la procédure concernant le plan de restructuration avant qu’il n’y ait un accord entre l’État belge et la Lufthansa. Qu’est-ce que ça veut dire ça ?"

Le chiffre de 1000 emplois lâché

Il y a quelques semaines, Etienne Davignon, alors président de Brussels Airlines, avait anticipé une réduction de l'activité de 25 à 30% à l'issue de la crise du coronavirus, soit un quart des quelque 4.000 salariés actuels. Ce nombre n’a jamais été confirmé aux syndicats. Pour eux, pour cerner l’ampleur de la restructuration, "tout dépend du réseau", estime Filip Lemberechts. "Les connections européennes, africaines et aux États-Unis sont importantes et le volume d’emploi dépend du réseau."

Limiter les licenciements secs et les réductions salariales pour ceux qui restent

Désormais, les syndicats vont joueur leur rôle. "Une fois qu’ils ont fait l’annonce, c’est à nous de faire des contrepropositions pour essayer de sauver le plus d’emplois possible", rappelle Anita Van Hoof. "On espère pouvoir limiter le nombre de licenciements secs", déclare de son côté Filip Lemberechts. Quant à Didier Lebbe, il rappelle que "tout le personnel est inquiet. Il n’y a pas que le problème des gens qui vont être licenciés, il y a aussi le problème des gens qui vont rester et à quelle sauce ils vont être mangés. Qu’est-ce qu’on va leur demander de faire comme effort ?" Il redoute "une réduction salariale pour ceux qui restent".