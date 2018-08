Brussels Airport parmi les 10 aéroports européens les plus chers pour une course en taxi? Des chauffeurs nuancent

L'ASBL Taxibelangen Zaventem émet des doutes jeudi quant aux conclusions d'une étude néerlandaise selon laquelle Brussels Airport figure parmi les 10 aéroports européens les plus chers pour une course en taxi. D'après celle-ci, un trajet entre l'aéroport de Bruxelles et le centre-ville coûte entre 3 et 5 euros le kilomètre. Pour l'association, le montant maximal ne peut dépasser les trois euros au kilomètre en heure de pointe. "Je me demande de quelle manière ont été calculés les montants" évoqués par l'étude du site de voyages néerlandais Vliegveldinfo.nl, s'interroge Rudy Claude, vice-président de Taxi Belangen.





"Comparer Bruxelles avec des villes en Turquie ou en Roumanie, c'est comme comparer des pommes et des poires"



"Nous ne pouvons pas utiliser des tarifs libres. Les montants officiels sont fixés par la commune de Zaventem et atteignent entre 2,30 et 2,70 euros par kilomètre. La prise en charge est fixée à 2,40 euros entre 06h00 et 22h00 et est de 7 euros en dehors de ces heures. Cela aussi a été décidé par la commune", explique le responsable de l'ASBL. Lorsque des embouteillages ou d'autres retards se produisent en chemin, un tarif d'attente ou de marche lente peut être ajouté. "Il est possible qu'en raison des problèmes de mobilité dans et autour de Bruxelles, le prix du trajet augmente mais trois euros par kilomètre me semble le maximum", confie encore Rudy Claude. "Comparer Bruxelles avec des villes en Turquie ou en Roumanie, c'est comme comparer des pommes et des poires", conclut-il.