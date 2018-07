Brussels Expo donne un accès gratuit au parking C du Heysel

(Belga) L'ASBL Brussels Expo met à disposition dès ce lundi le Parking C du Heysel, en raison des différents travaux sur le réseau routier bruxellois et plus particulièrement ceux du tunnel Léopold II. Il sera gratuitement accessible durant les mois de juillet et août, du lundi au vendredi, à partir de 06H30 et jusque 22H30, sauf les jours fériés.

Même si les travaux du tunnel ne se font pas sur son territoire, la Ville de Bruxelles a voulu, avec Brussels Expo, se montrer solidaire avec les autres communes afin d'améliorer la mobilité. Pour Philippe Close, bourgmestre de la Ville et président de Brussels Expo, "la gestion de la mobilité est l'affaire de tous. Il est de notre devoir de trouver des solutions structurelles pour améliorer la mobilité. Avec cette disposition, il s'agit de perturber le moins possible l'habitabilité des quartiers, et de soulager les automobilistes et habitants de Bruxelles". L'idée est de pouvoir permettre aux automobilistes de se garer et de faire usage des transports en communs pour se déplacer dans la capitale. Pour faciliter la gestion du parking, un steward est posté à l'entrée du côté Panorama. Il accueillera les automobilistes et dirigera les gens vers les deux navettes, des minivans taxis bleus, qui les déposeront au métro Heysel. Deux abribus ont été placés pour matérialiser l'arrêt des navettes. Une indication spécifique pour cette disposition est visible sur l'écran LED à l'entrée du Parking C.