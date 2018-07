Budget fédéral - Les travaux ont repris à Val Duchesse

(Belga) Les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont retrouvé samedi vers 18h au château de Val Duchesse pour poursuivre les travaux budgétaires. La réunion ne devrait toutefois pas se dérouler au "finish" comme les informations de vendredi le laissaient pressentir. Elle sera en principe suivie d'une nouvelle séance de travail dimanche et peut-être lundi.

L'équipe de Charles Michel doit trouver 2,6 milliards d'euros pour maintenir le budget dans la trajectoire européenne. Officiellement, la Belgique ne doit remettre son épure qu'à la mi-octobre mais le gouvernement souhaite régler ce dossier avant le départ en vacances. La rentrée sera pour une bonne partie accaparée par les élections communales. Certains chiffres continuent à poser problème du côté des Finances, a-t-on appris à bonne source. Il s'agit des versements anticipés à l'impôt des sociétés. Le gouvernement a accru les pénalités pour les sociétés qui ne feraient pas ces versements mais la question se pose de savoir dans quelle mesure l'augmentation constatée des versement est structurelle et dans quelle mesure elle est due à cette hausse des pénalités. Un autre question à résoudre est celle du remboursement par le fisc en cas de versement excessif, à un taux d'intérêt qui peut dans certaines conditions s'avérer plus avantageux que celui du marché. Le gouvernement doit également s'entendre sur le "deal pour l'emploi". Certaines des mesures font déjà l'objet d'un consensus. Deux dossiers plus épineux restent en suspens: le remplacement des F-16, pour lesquels deux offres ont été rentrées dans le cadre de l'appel d'offres officiel et une proposition a été formulée par la France, hors appel d'offres, ainsi que la privatisation partielle de Belfius à laquelle est liée l'indemnisation des coopérants d'Arco. (Belga)