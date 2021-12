Bundesbank: la nomination de Joachim Nagel validée en conseil des ministres

(Belga) Le gouvernement d'Olaf Scholz a entériné mercredi en conseil des ministres la nomination à la tête de la Bundesbank de l'économiste Joachim Nagel, qui aura la mission délicate de garantir "l'héritage de stabilité" de l'institution.

Cet homme de 55 ans, qui connaît bien la "Buba" pour y avoir travaillé dix-sept ans, prend ses rênes à un moment tendu, marqué par une flambée de l'inflation en zone euro et particulièrement en Allemagne. Il entrera en fonction le 1er janvier 2022 pour un mandat de huit ans, en remplacement du président démissionnaire Jens Weidmann, une figure de l'orthodoxie monétaire. Le porte-parole du chancelier Steffen Hebestreit a loué en Joachim Nagel "un économiste reconnu" et un expert "des marchés financiers dont il a une profonde connaissance", lors d'une conférence de presse régulière. Il "poursuivra l'héritage de stabilité de la Bundesbank", a estimé le porte-parole. Il s'agit d'une des premières nominations de poids du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, arrivé au pouvoir en décembre à la tête d'une coalition avec les Verts et les libéraux du FDP. Proche du parti social-démocrate (SPD), Joachim Nagel est considéré comme un candidat de compromis pour la "Buba". La nomination de M. Nagel intervient à un moment périlleux pour la Bundesbank, alors que l'inflation s'envole en Allemagne, à plus de 5% sur un an en novembre, au-dessus de la moyenne observée en zone euro, et bien au-delà de l'objectif de 2% visé par la Banque centrale européenne (BCE). Le nouveau patron de la Bundesbank "n'aura qu'une tâche: combattre l'inflation massue" en contribuant à inverser le cap de la politique expansive de la BCE, a récemment estimé le journal populaire Bild. Ce sera un "travail herculéen", a prophétisé le quotidien. (Belga)