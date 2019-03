Ce n'est pas le jour pour prendre l'avion: des perturbations à nouveau attendues à Charleroi ET Bruxelles

De nouvelles perturbations dans le ciel de Charleroi sont prévues ce mercredi matin. Les départs des avions sont suspendus entre 8 heures et 10 heures. La faute aux contrôleurs aériens, qui ont, une nouvelle fois, décidé de débrayer. La réunion de mardi qui se tenait avec la direction doit reprendre vers 13 heures.

Le coût de la colère chez Skeyes est estimé à 4 millions d'euros par Brussels Airlines. Kim Daenen, porte-parole de la compagnie: "Il y a les coûts pour replacer ces passagers sur d'autres vols, parce que certains passagers avaient un vol de connexion à Bruxelles. C'est à nos frais qu'on les replace sur d'autres compagnies. Et il y a aussi l'impact sur notre réputation: on est censé donner un service fiable à nos clients, et on n'est pas en mesure de le faire pour le moment".





A Bruxelles, ce sont les bagagistes…

Et c'est décidemment un sale temps, pour prendre l'avion, aujourd'hui. A l'aéroport de Bruxelles, c'est le traitement des bagages qui sera perturbé. Brussels Airlines vous conseille, pour plus de tranquillité, de ne partir qu'avec un bagage cabine.

Il y a un mouvement des travailleurs, au niveau de la fédération européenne des transports. Une manifestation aura même lieu et entrainera des embarras de circulation de midi à 18 heures, selon la police. La manif se concentrera sur la petite ceinture et le quartier européen, où le défilé doit se terminer.