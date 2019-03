Ce n'est pas le jour pour prendre l'avion: les aéroports de Charleroi ET Bruxelles impactés par des actions syndicales

Aucun vol n'atterrit ni ne décolle à l'aéroport de Charleroi ce matin. Nouvelle grève des contrôleurs aériens de Skeyes, qui se termine à 10h. Le point sur la situation avec notre envoyé spécial.

Dix vols (5 à l'arrivée, 5 au départ) sont retardés mercredi matin à l'aéroport de Charleroi en raison de l'action de contrôleurs aériens de Skeyes, constate-t-on sur le site internet de Brussels South Charleroi Airport. Entre 8h00 et 10h00, le trafic aérien y sera en effet suspendu. Une situation identique est attendue cet après-midi sur le tarmac anversois.

Ce sont plus précisément 5 avions qui devaient se poser sur le tarmac carolo durant ces deux heures qui ne pourront le faire qu'après 10h00. Ils repartiront ensuite à nouveau en retard. Le reste des vols prévus durant la journée à Charleroi ne semble, pour l'instant, pas concerné.

Une autre action de grève des aiguilleurs du ciel aura par ailleurs lieu dans l'après-midi à Anvers, a-t-on appris de Skeyes. Aucun appareil ne pourra y décoller ou atterrir entre 14h30 et 15h30. Mais aucun n'y figurait de toute façon au planning durant ce créneau horaire.

Skeyes (ex-Belgocontrol), l'entreprise publique chargée du contrôle du trafic aérien, est confrontée depuis plusieurs semaines à un conflit social après le dépôt d'un préavis de grève par la CSC et le syndicat libéral. Les tensions tournent notamment autour de l'organisation et de la charge de travail. Après une rencontre mardi, une nouvelle entrevue entre direction et syndicats est prévue ce mercredi après-midi.





A Bruxelles, ce sont les bagagistes…

Le coût de la colère chez Skeyes est estimé à 4 millions d'euros par Brussels Airlines. Kim Daenen, porte-parole de la compagnie: "Il y a les coûts pour replacer ces passagers sur d'autres vols, parce que certains passagers avaient un vol de connexion à Bruxelles. C'est à nos frais qu'on les replace sur d'autres compagnies. Et il y a aussi l'impact sur notre réputation: on est censé donner un service fiable à nos clients, et on n'est pas en mesure de le faire pour le moment".

Et c'est décidemment un sale temps, pour prendre l'avion, aujourd'hui. A l'aéroport de Bruxelles, c'est le traitement des bagages qui sera perturbé. Brussels Airlines vous conseille, pour plus de tranquillité, de ne partir qu'avec un bagage cabine.

Il y a un mouvement des travailleurs, au niveau de la fédération européenne des transports. Une manifestation aura même lieu et entrainera des embarras de circulation de midi à 18 heures, selon la police. La manif se concentrera sur la petite ceinture et le quartier européen, où le défilé doit se terminer.