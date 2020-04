Certaines boutiques d'Orange et Telenet/Base rouvertes sur rendez-vous, pas chez Proximus

(Belga) Certaines boutiques d'Orange et de Telenet/Base vont rouvrir leurs portes sur rendez-vous et dans des conditions très strictes, a-t-on appris lundi auprès des opérateurs télécoms. Ce ne sera par contre pas le cas chez Proximus, où tous les services peuvent se faire à distance, y explique-t-on.

D'ici au 19 avril, date provisoire à laquelle doivent prendre fin les mesures de confinement, les boutiques télécom peuvent rouvrir mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous, stipule l'arrêté ministériel organisant les mesures de confinement publié vendredi dernier au Moniteur belge. Les magasins qui ne vendent que des accessoires devront, eux, rester fermés. Cela ne changera rien à la situation actuelle chez Proximus, dont tous les commerces sont fermés depuis le début de la crise sanitaire. "Nous gardons tous nos magasins fermés. Cela n'est pas nécessaire car tous les services peuvent être assurés à distance, que ce soit via le déplacement de techniciens à domicile, via un système de discussion en ligne ou en contactant le call-center", explique Haroun Fenaux, porte-parole. Orange, pour sa part, va mettre en œuvre la possibilité de fournir un service limité à quelques situations urgentes dans certaines boutiques (une par province), uniquement sur rendez-vous pour les situations qui le justifient (renouvellement d'une carte SIM et réparation ou vente de terminaux en cas d'urgence) et dans les conditions sanitaires définies par l'arrêté royal. Enfin, chez Telenet/Base, les magasins ne sont pas à proprement parler "rouverts", y précise-t-on. De nombreuses situations peuvent être résolues à distance ou en envoyant sur place un technicien. Mais, dans des cas exceptionnels, un conseiller peut décider de laisser un client se rendre à un "point de service" (trois pour Telenet, à Gand, Hasselt et Bruxelles, et deux pour Base, à Ixelles et Liège) sur rendez-vous. Une seule personne y est admise à la fois et est invitée à y respecter les règles de distanciation sociale. (Belga)