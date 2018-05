Cette année, les Belges partiront en vacances plus nombreux, plus longtemps et pour plus cher

Tous les signaux sont au vert pour les vacanciers belges, ressort-il mercredi du 18e baromètre des vacances d'Europ Assistance. L'assurance voyages a mené son enquête dans 10 pays européens, dont la Belgique et il en ressort que davantage de Belges prévoient de partir cet été, plus longtemps et ils y consacreront davantage d'argent.

Plus de voyageurs



Selon le baromètre européen d'Europ Assistance, 63% des Belges déclarent qu'ils partiront en voyage cet été, soit trois points de pourcentage (pp) de plus que l'an dernier, qui avait connu une spectaculaire hausse (+13 pp). En Europe, 64% prévoient de voyager (+1 pp). L'augmentation concerne les Belges qui ne partiront qu'une fois et ceux qui s'en iront vers d'autres cieux à plusieurs reprises, note l'assurance voyage.





Plus longtemps



Les vacanciers belges prévoient également de partir plus longtemps, les vacances de maximum une semaine diminuant quelque peu (42%, -3 pp) tandis que celles de plus de trois semaines augmentent (23%, +3 pp).





Toujours aux mêmes endroits



La France reste la destination la plus populaire, choisie par 34% des Belges sondés. Suivent ensuite l'Espagne (19%) et l'Italie (12%). Au total, 78% des Belges passeront leurs vacances en Europe. Seuls 16% ont l'intention de rester en Belgique, alors que 37% des Européens restent dans leur pays. Une proportion plus importante quand le climat est favorable: "Près de la moitié des voyageurs ou plus restent dans leur propre pays dans les pays méridionaux", souligne Europ Assistance. New York (25%), Rome (15%) et Barcelone (10%) sont les trois villes que les Belges veulent absolument visiter une fois dans leur vie, ressort-il encore du baromètre.





Plus d'argent



Les ménages belges envisagent de consacrer 2.318 euros en moyenne à leurs vacances, soit une augmentation de 6%. La Belgique se situe ainsi en 4e position parmi les pays sondés. En Europe, une diminution de 2% est constatée, la moyenne des ménages s'établissant à 1.957 euros. Toutefois, en retirant les pays qui n'appartiennent pas à la zone euro (Royaume-Uni, Suisse et Pologne), le budget européen augmente d'un petit pour cent.





Les critères des Belges



Le climat (49%), le budget (48%) et les risques pour la sécurité tels que les attentats (35%) constituent les trois critères essentiels pour le Belge quand il choisit sa destination de vacances. Un top 3 similaire en Europe mais dans un ordre différent, le budget arrivant en premier, suivi du climat et des risques pour la sécurité.



Europ Assistance a mené son enquête dans 10 pays européens: Belgique, France, Allemagne, Autriche, Portugal, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Pologne et Suisse. Elle a été effectuée par Ipsos auprès de 10.000 Européens mais aussi de 6.000 Américains, Brésiliens, Chinois et Indiens.