Cette météo est une aubaine pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques: leur production d’énergie fait un bond énorme

Notre journaliste Arnaud Gabriel était en duplex de la plus grande installation de panneaux photovoltaïques de Bruxelles pour le RTLINFO 13H.

Olivier Schoonejans : Est-ce que la production de ces 15 derniers jours est plus élevée que d'habitude à la même époque?

Arnaud Gabriel : Plus de 50% de l'énergie en plus pour le photovoltaïque par rapport à un mois de février tout à fait ordinaire. Il y a plusieurs raisons à tout cela. D'abord le climat qui est tout à fait propice. Il fait froid, moins de 25 degrés. Et en même temps il y a énormément de lumière, de soleil. Nous sommes ici de panneaux photovoltaïques. 16.000 panneaux se trouvent ici.

Arnaud Gabriel : Quel est l'intérêt d'un mois de février aussi beau pour le photovoltaïque ?

François Sotiau (Engie) : Cela nous permet d'obtenir une production supérieure à la moyenne du fait que février est si favorable à la production avec ce beau soleil et en plus cette température plus basse. Et donc, d'un point de vue du mix énergétique, c'est un optimum parce que ça nous permet d'arrêter des centrales plus polluantes, des centrales au gaz et donc d'économiser pas mal d'émission de CO2.



Arnaud Gabriel : Pour le particulier, est-ce que cela change quelque chose d'avoir un mois de février aussi beau ?



François Sotiau (Engie) : En général, le particulier fait l'essentiel de sa production entre le mois d'avril et le mois de décembre. Un mois de février aussi beau augure très bien pour sa production annuelle. Et donc pour la partie de sa consommation qu'il va réussir à effacer grâce à ces panneaux.